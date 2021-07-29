Михаил Мишустин посетил Иркутский авиазавод, где собирают самолеты МС-21. Фото: Яна Ушакова.

Председатель Правительства России Михаил Мишустин и глава Приангарья Игорь Кобзев побывали на Иркутском авиазаводе. Здесь, в цехах «рождаются» и проходят начальные испытания современные лайнеры МС-21. Планируется, что первый самолет из этой серии передадут авиакомпании для перевозки пассажиров уже в следующем году. Напомним, что благодаря передовым разработкам лайнер будет отличаться от других: при высокой эффективности и удобстве перевозок у него будут ниже расходы на эксплуатацию.

- Самолет МС-21 необходим стране. Он построен, несмотря на санкции и попытки ряда стран ограничить возможности нашего производства, - сказал Михаил Мишустин. - Наша промышленность в кратчайшее время смогла создать импортозамещающую продукцию, в частности, композит для крыла. Новый лайнер будет конкурентоспособен на мировом рынке. Государство поддерживает этот проект и будет продолжать это делать.

Осмотрев производство, премьер-министр России отметил, что завод оснащен по последнему слову науки и техники. Управление оборудованием - компьютерное, под руководством специалистов. Трудится здесь 12 тысяч человек.

- Иркутский авиационный завод - филиал ПАО «Корпорация «Иркут» является крупнейшим машиностроительным предприятием Иркутска и Иркутской области, от бесперебойной работы которого во многом зависит дальнейшее развитие промышленного сектора и социальной сферы Приангарья, то есть благополучие региона в целом, - подчеркнул Игорь Кобзев.

МС-21 оснащается двумя типами двигателей на усмотрение заказчика – отечественным ПД-14 или фирмы Pratt&Whitney. Кроме того, авиакомпании могут заказать дополнительно систему спутниковой связи, Wi-Fi, систему развлечений и многое другое.