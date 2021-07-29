Установлена предварительная причина пожара в Братском районе, где загорелись штабели леса

Установлена предварительная причина пожара в Братском районе, где загорались штабели леса Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Дознаватели МЧС работают на месте пожара, вспыхнувшего на берегу Братского водохранилища. Выяснилась предварительная причина происшествия. Древесину могли умышленно поджечь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- На месте пожара найдены четыре независимых очага, все они были обложены резиновыми изделиями, в основном покрышками, - рассказали сотрудники в ведомстве.

Один очаг успели затушить добровольцы. Как выяснили спасатели, пожар начался от открытого источника огня, который занесли в эти очаги. Сейчас специалисты проводят проверку, был ли это намеренный поджог.

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