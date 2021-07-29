Михаил Мишустин поручил выделить 525 млн рублей на оборудование для нового медкомплекса во Втором Иркутске. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

Председатель Правительства России Михаил Мишустин во время рабочей поездки в столицу Приангарья посетил три корпуса детской поликлиники и женской консультации, которые возводят на территории Медсанчасти ИАПО. Сейчас рабочие уже занимаются отделкой зданий и обустройством местности.

- Готовность учреждения очень высокая, - подчеркнул Михаил Мишустин. - Очень здорово, что около 65 тысяч человек, которые здесь проживают, смогут воспользоваться услугами такого учреждения.

По плану, посещать женскую консультацию смогут до 200 пациенток в день, а детская поликлиника будет принимать за смену до 400 ребят.

- Впервые за долгие годы на этой территории идет столь масштабная стройка. Закончить планируем в конце ноября. Теперь осталось решить вопросы с укомплектованием корпусов, - отметил глава Приангарья Игорь Кобзев.

Напомним, на создание медкомплекса из региональной казны выделено 1,55 млрд рублей. Но важна и федеральная поддержка. Михаил Мишустин отреагировал на просьбу губернатора региона направить 525 миллионов рублей дополнительно, чтобы оснастить корпуса современным оборудованием.

- Средства из резервного фонда выделим в ближайшее время, - сказал премьер-министр.

Предполагается, что медучреждения откроют свои двери для пациентов до февраля следующего года.

Кроме того, Михаил Мишустин посетил территорию бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища и подтвердил - Суворовскому училищу здесь быть. Предстоит решить вопрос о федеральном финансировании, чтобы уже в 2023 году учебное заведение начало принимать курсантов.