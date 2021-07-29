В Бурятии мужчина хотел вернуть свою жену и застрелил ее мать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Закаменском районе Бурятии поймали убийцу пенсионерки. Около полуночи 29 июля 36-летний мужчина застрелил из ружья свою тещу. В эту ночь он сильно напился. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Бурятия.

- По данным следствия, мужчина проживал в селе Баянгол Закаменского района Республики Бурятия, нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками, - рассказали в ведомстве.

Жена не выдержала его постоянных запоев и вместе с детьми ушла из дома около двух недель назад. Жить они стали у бабушки.

В этот роковой для семьи день мужчина в очередной раз напился. Ночью он зарядил самодельное ружье и пошел к их дому. Услышав, что кто-то стучит в окно, супруга подошла к нему. Пообещав мужчине выйти, пошла в сторону двери. Ее пожилая мать вслед появилась в окне, хотела в темноте рассмотреть, что происходит. А в ответ прямо с улицы получила выстрел в грудь. Пенсионерка тут же погибла.

Стрелявший сбежал с места убийства. Но под утро он заявился во дворе собственного дома, где его и ждали оперативники.

Сейчас преступника допрашивают следователи. По возбужденному уголовному делу выясняют все обстоятельства трагедии.

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