Движение транспорта по улице Лермонтова ограничат в Иркутске 31 июля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске на улице Лермонтова в районе дома №339 из-за строительных работ 31 июля ограничат движение транспорта. Об этом сообщает Оператор Теплосети Иркутска.

Так, в полночь 31 июля до 05.50 утра перекрытыми окажутся две полосы данной улицы - от остановки общественного транспорта «Институт микрохирургии глаза» к улице Помяловского.

А 1 августа также с полуночи, но уже до половины седьмого утра, будут перекрыты полосы в обратном направлении - от улицы Помяловского к остановке общественного транспорта «Институт микрохирургии глаза».

- Во время производства работ на оставшихся полосах дороги для автотранспорта будет организованно двухстороннее движение, - говорят специалисты.

Автомобилистов просят планировать свой маршрут заранее и учесть при этом сложившиеся обстоятельства.

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