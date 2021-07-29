Отключение электричества в Иркутске 30 июля: адреса, когда дадут электричество Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение электричества в Иркутске 30 июля планово проведут в Свердловском и Октябрьском районе города. Электроэнергии не будет в части зданий в этих округах на срок от 30 минут до десяти часов. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.

- Отключение электричества в Иркутске 30 июля необходимо для проведения плановых работ на электросетях, - говорят специалисты. - Обращаем внимание, что в плане работ возможны корректировки при влиянии внешних факторов, в том числе метеоусловий и при ситуационном выявлении дефектов на энергооборудовании.

Отключение электричества в Иркутске 30 июля состоится в домах на улицах Байкальская, Советская, Маршала Конева, Аносова, Багратиона, Мухиной, Бородина, Захарова, Театральная, Якоби и других (см. таблицу).

Отключение электричества в Иркутске 30 июля: Свердловский район

Отключение электричества в Иркутске 30 июля: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 30 июля: Октябрьский район

Отключение электричества в Иркутске 30 июля: адреса. Фото: ИЭСК

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