Женщину с 6-летним сыном унесло ветром на надувном матрасе на Братском водохранилище Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

На Братском водохранилище порывы сильного ветра унесли на надувном матрасе 30-летнюю женщину и ее 6-летнего сына. Все произошло на «Золотых песках». Отдыхающих женщину и ребенка понесло в сторону противоположного берега. Для их поиска в село Хадахан в Нукутском районе Усть-Ордынского Бурятского округа направили троих спасателей на аэролодке «Пиранья-3» и моторной лодке Центрального поисково-спасательного отряда Саянска.

- К счастью, через два часа женщина с сыном вышли на связь с полицейскими в Осинском районе, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, на днях на Братском водохранилище произошел подобный случай. Ветер унес на глубину надувной круг с 4-летней девочкой. На помощь ей вовремя пришел мужчина, который подплыл к ребенку на лодке.

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