Погода в Иркутске: 30 июля в городе пройдет дождь Фото: Архив "КП"

Погода в Иркутске 30 июля будет облачной с прояснениями. Сотрудники Иркутского Гидрометцентра предупреждают горожан о кратковременном дожде.

- В городе сегодня столбики уличных термометров покажут не больше +20, - говорят синоптики. – Ветер дует с северо-запада со скоростью 7-12 м/с.

По данным Яндекса, в столице Приангарья атмосферное давление в норме – составляет 719 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по региону, то погода в Иркутской области 30 июля ожидается с переменной облачностью, кратковременными дождями в южных и центральных районах, местами по территории области прольются сильные дожди, пройдут грозы, ливни.

Скорость ветра будет усиливаться до 15-20 м/с при грозах. Воздух в регионе прогреется сегодня до +20…+25, но если небо затянут облака, выше +12…+17 ждать не придется. Тепло сегодня на севере Приангарья – до +27…+32, в низинах +20…+25.