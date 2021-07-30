Поздравляем с днем рождения вице-мэра Иркутска Дмитрия Ружникова! Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Уважаемый Дмитрий Олегович!

От всей души поздравляем Вас с днем рождения!

Желаем успехов во всех сферах жизни, счастья, крепкого здоровья, долголетия, неиссякаемой энергии и благополучия! Уверены ваши знания и опыт помогут вам добиваться намеченных целей, направленных, в том числе, на процветание нашего города! Пусть начинания будут успешными, а работа плодотворной!

С уважением, коллектив Издательского дома "Комсомольская правда"

СПРАВКА «КП»

Дмитрий Олегович Ружников родился 30 июля 1984 года в Иркутске, учился в школе №64, окончил лицей при ИВАИИ (ИВВАИУ), после получил высшее образование на электротехническом факультете Иркутского государственного университета путей сообщения.

Карьеру начинал с профессии инженера, в сентябре 2014 был избран депутатом Думы 6-го созыва, в 2019-ом стал ее председателем. В должности вице-мэра Иркутска Дмитрий Олегович с 2020 года.