Сибиряк просил пенсионеров разменять ему деньги и подсовывал им фальшивки Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В городе Черемхово осудят 36-летнего сибиряка за обманы при помощи «билетов банка приколов». Об этом сообщают в прокуратуре региона и ГУ МВД России по Иркутской области.

- По версии следствия, с января по февраль этого года обвиняемый подыскивал пожилых людей и обращался к ним под предлогом возврата несуществующего денежного долга их детям или другим родственникам, - рассказывают специалисты.

При этом сумма, которая якобы была у него, оказывалась больше долга. Подозреваемый просил дать ему "сдачу", пенсионеры, разумеется, отдавали ему настоящие рубли. Были возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество".

- В ходе расследования уголовного дела было проведено более 30 очных ставок, выполнено свыше 20 экспертиз, - говорят полицейские. - Принятые меры позволили выявить дополнительные эпизоды мошенничеств в отношении жителей нескольких городов региона.

От действий мужчины пострадали 15 человек в городах Свирск, Усолье-Сибирское, Иркутск и районах – Черемховский, Усольский, Заларинский. Обманным путем сибиряк выманил больше ста тысяч рублей. В скором времени он услышит решение суда.

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