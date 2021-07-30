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Общество30 июля 2021 5:39

Иркутянин оплатил долг ЖКХ, чтобы вылететь за границу

За коммунальные услуги мужчина должен был 150 000 рублей
Мария КНЯЗЕВА
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Иркутянин оплатил долг ЖКХ, чтобы вылететь за границу

Иркутянин оплатил долг ЖКХ, чтобы вылететь за границу

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Из-за задолженности за коммунальные услуги у иркутянина едва не сорвалась зарубежная поездка. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

У судебных приставов было поручение мирового судьи о том, что с сибиряка нужно взыскать задолженность по коммунальным платежам в размере 150 тысяч рублей.

- Мы рассказали мужчине, что может грозить ему, если счет ЖКХ не будет оплачен, - рассказывают специалисты. – Поставили в известность обо всех возможных принудительных мерах.

Однако, это не поспособствовало оплате долга, тогда судебные приставы перешли к делу – вынесли постановление об ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации. А у иркутянина как раз намечалась поездка, чтобы она не сорвалась, должник тут же перечислил необходимую сумму.

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