Иркутянин оплатил долг ЖКХ, чтобы вылететь за границу Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Из-за задолженности за коммунальные услуги у иркутянина едва не сорвалась зарубежная поездка. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

У судебных приставов было поручение мирового судьи о том, что с сибиряка нужно взыскать задолженность по коммунальным платежам в размере 150 тысяч рублей.

- Мы рассказали мужчине, что может грозить ему, если счет ЖКХ не будет оплачен, - рассказывают специалисты. – Поставили в известность обо всех возможных принудительных мерах.

Однако, это не поспособствовало оплате долга, тогда судебные приставы перешли к делу – вынесли постановление об ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации. А у иркутянина как раз намечалась поездка, чтобы она не сорвалась, должник тут же перечислил необходимую сумму.

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