Иркутянина задержали с 50 дозами наркотика под капотом машины. Фото: ВСЛУ МФД РФ на транспорте
Купил больше 4 граммов наркотиков и хотел продавать их путем «закладок» в полосе отвода Кругобайкальской железной дороги в районе поселка Култук. Но был пойман сотрудниками Восточно-Сибирского линейного управления МВД РФ на транспорте.
- По версии следствия, в марте 2020 года 36-летний ранее судимый житель Иркутского района приобрел у неустановленного лица редкий для региона сильнейший наркотик в особо крупном размере и расфасовал для дальнейшего сбыта, - говорят транспортные полицейские.
При задержании «закладки» нашли под капотом его автомобиля. Накануне сибиряк услышал решение суда - 11 лет лишения свободы. Мужчина проведет их в колонии особого режима.
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