Иркутянина задержали с 50 дозами наркотика под капотом машины. Фото: ВСЛУ МФД РФ на транспорте

Купил больше 4 граммов наркотиков и хотел продавать их путем «закладок» в полосе отвода Кругобайкальской железной дороги в районе поселка Култук. Но был пойман сотрудниками Восточно-Сибирского линейного управления МВД РФ на транспорте.

- По версии следствия, в марте 2020 года 36-летний ранее судимый житель Иркутского района приобрел у неустановленного лица редкий для региона сильнейший наркотик в особо крупном размере и расфасовал для дальнейшего сбыта, - говорят транспортные полицейские.

При задержании «закладки» нашли под капотом его автомобиля. Накануне сибиряк услышал решение суда - 11 лет лишения свободы. Мужчина проведет их в колонии особого режима.

Читайте также:

«Будили» спящего рэпера электрошокером: экс-полицейские из Иркутска отправятся в колонию на 4 года. 24-летний парень умер в салоне такси (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08