Взятку в 30 тысяч рублей пытался дать нарушитель инспектору ГИБДД в Слюдянке. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Слюдянке мужчина попался при попытке дать взятку сотруднику ГИБДД. Он хотел выкупить составленный на него протокол за вождение в нетрезвом виде. Теперь ему грозит срок и штраф в тридцатикратном размере. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В июле в ходе патрулирования федеральной автомобильной дороги А-333 «Култук-Монды» внимание сотрудников ГИБДД привлек автомобиль «Тойота Королла Филдер», который подъехал в ночное время к магазину, - сообщили в ведомстве.

За рулем сидел 31-летний житель Култука. Он был в сильном подпитии. Инспектор оформил документ о правонарушении. На следующий день водитель предложил полицейскому 30 тысяч рублей, чтобы тот помог избежать административного наказания. Инспектор тут же сообщил своему руководству о произошедшем. Теперь на нарушителя завели уголовное дело, которое уже направили в суд. По закону ему грозит срок до 8 лет и штраф, тридцатикратный сумме взятки.