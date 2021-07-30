9-балльные пробки сковали Иркутск вечером 30 июля. Фото: Яндекс.Карты.

Возвращаясь вечером 30 июля с работы, жители Иркутска застряли в пробках. Пятница, хочется скорее домой, а никуда не денешься - приходится стоять на дорогах. По данным Яндекс.Пробки, в городе образовались 9-балльные заторы.

Так, в Ленинском районе автомобилистам и пассажирам маршруток дольше всего стоять приходится на улицах Трактовая в сторону центра, Олега Кошевого, Генерала Доватора, на Иннокентьевском мосту.

В Правобережном округе "стоит" часть Покровской развязки, Сурнова и Баррикад. Также большие пробки при движении по Рабочей, а также по улицам Франк-Каменецкого, Фридриха Энгельса, Октябрьской Революции, Декабрьских Событий.

Красным на карте отмечены улицы Ленина, Седова, Кожова, 3-го Июля перед Академическим мостом.

Кроме того, в городе произошло несколько ДТП.