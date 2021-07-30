Житель Култука попал под колеса грузовика Фото: Алексей БУЛАТОВ

Серьезная авария произошла вечером, 30 июля в поселке Култук. Там под колеса грузовика попал 61-летний мужчина, который не убедился в безопасности, переходя дорогу. С различными травмами пострадавшего отправили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Дорожные инспекторы опрашивают свидетелей и очевидцев аварии, - сообщили в ведомстве.

Полицейские приводят грустную статистику. С начала этого года, в Иркутской области под колеса автомобилей попали уже 336 человек. 34 погибли, остальные получили травмы. Инспекторы ГИБДД в очередной раз просят пешеходов быть внимательными, а водителей снижать скорость перед переходами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полицейские разыскивают водителя «Тойоты», сбежавшего с места аварии в Иркутской области (Подробности)

«Будили» спящего рэпера электрошокером: экс-полицейские из Иркутска отправятся в колонию на 4 года (Подробности)