Сибиряк отправится в колонию особого режима за то, что повторно сел за руль пьяным Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Черемхово приговор суда услышал любитель ездить пьяным за рулем. 47-летний мужчина в июле и августе 2020 года дважды попался нетрезвым, катаясь по улицам города. Против нарушителя было возбуждено уголовное дело. Сначала суд назначил ему наказание, не связанное с лишением свободы. Однако, гособвинитель не согласился с этим и подал апелляцию в Иркутский областной суд, который назначил новый приговор.

- Нарушитель приговорен к 1 году 10 дням лишения свободы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.

Ну и, конечно, любителя ездить под хмельком лишили водительских прав на два года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Взятку в 30 тысяч рублей пытался дать нарушитель инспектору ГИБДД в Слюдянке (Подробности)