Отключение света в Иркутске 2 августа: адреса, когда дадут электричество. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Отключение света в Иркутске 2 августа будет достаточно масштабным, так как затронет все округа города - и Ленинский, и Свердловский, и Октябрьский, и Правобережный. Больше всего проблем, конечно, это доставит в деловой части города, где от того, есть ли электричество, зависит, работают ли компьютеры в офисе и есть ли интернет. Увы, но тут уж ничего не поделаешь - надо принимать как данность. Все адреса и время отключений приведены в официальных аккаунтах ИЭСК в соцсетях.

-31 июля ( в основном это касается Свердловского округа - ред) и 2 августа в некоторых домах города Иркутска будет ограничено электроснабжение. Компания просит жителей с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений электроснабжения, связанных с проведением плановых работ на электросетях. Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу, - обратились к горожанам энергетики.

Ремонтные работы действительно необходимы. Смотрите адреса и уточняйте, где пройдет отключение света в Иркутске 2 августа.

Отключение света в Иркутске 2 августа: Правобережный округ.

Отключение света в Иркутске 2 августа: Свердловский округ.

Отключение света в Иркутске 2 августа: Ленинский округ.