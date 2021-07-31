Еще 401 случай коронавируса выявили в Иркутской области за сутки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще 401 случай COVID-19 выявили за минувшие сутки, на 31 июля 2021, в Иркутской области. Таковы данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в регионе. Всего с

начала пандемии заразился ковид 85 831 житель региона.

-Выздоровели за минувшие сутки 249 жителей Иркутской области, а всего с апреля 2020 года справились с заболеванием 74 027 пациентов, - уточняют в оперативном штабе региона.

В ковидных госпиталях продолжают борьбу с вирусом 4930 заразившихся, и это число ощутимо снижается. Всего пару недель назад оно доходило до 6 тысяч человек. За минувшие сутки число свободных мест в больницах выросло на 163.

К сожалению, болезнь коварна и не каждый организм с ней справится. В Иркутской области с начала пандемии от вируса умерли 3 818 человек— 28 за прошедшие сутки.