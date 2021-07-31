Аномальную жару в Иркутске и Бурятии пообещали синоптики в августе. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Жителей страны в целом ждет теплый август ( иркутские синоптики еще не уточняли прогноз, но в целом согласны с коллегами из Гидрометцентра России). Рассказывая журналистам о том, какой август нас ждет, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд особо выделил территорию Восточной Сибири и Дальнего Востока, пообещав серьезную жару.

«Огромная территория на азиатской части страны с классом температуры выше нормы – это северная половина Красноярского края, Иркутская область, Бурятия, южная половина Якутии, Забайкалье, Амурская область, Приморский край и южная половина Хабаровская края», - уточнил Роман Вильфанд. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на ТАСС.

При этом синоптики обещают, что холодных с точки зрения привычной для августа погоды не будет нигде.