Сибирячка застала мужа с любовницей в бане и убила ее. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Настоящий триллер произошел в одном из сел Бурятии. Накануне Дня Святого Валентина, пара сибиряков отправилась в гости. Гостей ждал хороший стол и жарко натопленная баня - все согласно правилам деревенского гостеприимства. Однако именно в бане и произошла трагедия. О случившемся рассказывают в СУ СК Бурятии.

-Вечером муж гостьи ушел в баню. Супруга спустя несколько минут последовала за ним и застала его в бане с любовницей, - рассказывают подробности в ведомстве. - После скандала мужчина вернулся к столу, а его жена решила расправиться с разлучницей.

Скорее всего, сельский Дон Жуан часто встречался именно с этой женщиной, случайным обычно так не мстят. Почему 32-летняя любовница все это время оставалась в бане, а не ушла - непонятно. Закончилась встреча двух соперниц трагедией. Законная супруга напала на нее, задушила и... сбежала. А веселая компания после скандала предпочла забыть об устроившей его супруге гостя.

Погибшую обнаружили в бане через несколько часов -вероятно, уже под утро. Прошли еще сутки, прежде чем хозяева поняли - деваться некуда, надо звонить в полицию.