В каких домах Иркутска не будет горячей воды 1 и 2 августа. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Отключение горячей воды в Иркутске 1 и 2 августа не назовешь масштабным. Но по некоторым адресам с неудобствами пришлось столкнуться уже сегодня. А серьезные ремонтные работы на теплосетях, которые идут сейчас в Правобережном округе и продляться вплоть до пятого августа, напрягут многих.

Впрочем, тут энергетики справедливо отмечают, что вода из кранов идти будет, но едва теплая. Это произойдет из-за снижения температуры теплоносителя и параметров давления. И только в " домах с закрытой системой теплоснабжения возможно отсутствие горячей воды", - отмечают энергетики.

Сейчас идут ремонтные работы на теплосетях, напрямую связанные с подготовкой к предстоящей зиме. И энергетики, принося извинения горожанам за доставленные неудобства, напоминают о том, что без отключений горячей воды в Иркутске на период работ, в том числе, 1 и 2 августа, не обойтись.

Смотрите адреса.