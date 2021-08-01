Погода на 1 августа в Иркутске: днем до +26 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пока не самыми солнечными выдаются эти выходные в Иркутске. После пасмурной субботы, горожане ждут солнечного воскресенья. Сильной жары синоптики на воскресенье, 1 августа не обещают, но прогнозируют вполне комфортные +24, +26 градусов. Существенных осадков не ожидается. Ветер подует северо-западный с переходом днем на юго-восточный 3-8 м/с.

По Иркутской области практически такая же картина. Правда, местами возможны небольшие дожди. В Нижнеудинском районе кратковременные, днем местами ливневые дожди, в отдельных районах грозы, утром туман, ветер северо-западный, западный, в северных и днем в южных районах восточной четверти 5-10 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, температура днем +22,+27 градусов, при облачной погоде +16,+21, в северных и верхнеленских районах при малооблачной погоде до +32.