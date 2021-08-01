Наталья Воробьева из Тулуна вышла в четвертьфинал Олимпиады в Токио по вольной борьбе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На Олимпиаде 2020 в Токио 1 августа начались соревнования по вольной борьбе. Наталья Воробьева из Тулуна, которая выступает в весовой категории до 76 кг в 1/8 финала победила представительницу Египта Самар Хамзу со счетом 16:12. Таким образом, сибирячка, которая сейчас выступает за Санкт-Петербург пробилась в четвертьфинал Игр.

По ходу схватки соперницы шли вровень. В концовке счет был 12:12. Но финальный рывок оказался за Натальей, которая захватила оппонентку и вывела ее на ковер. Четвертьфинальную схватку Наталья Воробьева проведет также 1 августа, в 11.20 по иркутскому времени.

Напомним, для 30-летней Натальи Воробьевой это уже третья Олимпиада. На Играх в Лондоне 2012 она завоевала золото, в 2016 году в Рио-де-Жанейро сибирячка стала серебряным призером.

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