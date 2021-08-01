Наталья Воробьева из Тулуна с разгромом проиграла в четвертьфинале Олимпиады в Токио по вольной борьбе. Фото: личная страница Натальи Воробьевой в соцсетях

Наталья Воробьева из Тулуна закончила свое выступление на Олимпиаде 2020 в Токио в вольной борьбе. В весовой категории до 76 кг, в четвертьфинале 30-летняя сибирячка проиграла представительнице Кыргызтана Медет Кызы. Причем, для тулунчанки схватка закончилась полным разгромом. Она уступила сопернице, которая атаковала более агрессивно, со счетом 0:12.

Напомним, началось выступление в Токио для Натальи успешно. На стадии 1/8 финала Наталья Воробьева победила спортсменку из Египта Самар Хамзу со счетом 16:12.

Добавим, что для Натальи Воробьевой, которая сейчас выступает за Санкт-Петербург, это уже третья Олимпиада. На Играх в Лондоне 2012 она завоевала золото, в 2016 году в Рио-де-Жанейро сибирячка стала серебряным призером. С Игр в Токио Наталья возвращается без наград.

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