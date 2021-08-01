Еще 398 человек заболели коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки опасной инфекцией заразились еще 398 жителей региона. Таким образом, с начала распространения COVID-19 в Приангарье заболели уже 86 229 человек. Госпитализировано на данный момент 4 918 сибиряков. Такие данные 1 августа приводит оперативный штаб.

Увы, продолжает расти и количество умерших. За сутки от коронавируса скончались еще 25 человек. Всего, с весны прошлого года в Приангарье 3 843 жертв. Еще 382 ушли из жизни от заболеваний, не связанных с ковидом. Прирост за сутки составил 3 человека.

Есть и приятные новости. Опасную болезнь победили еще 174 жителя Иркутской области. Всего, у нас 74 201 выздоровевших. Врачи по-прежнему просят всех носить защитные маски в общественных местах.

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