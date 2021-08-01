28 человек с коронавирусом скончались за сутки в Иркутской области Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Число умерших от коронавируса продолжает увеличиваться в Иркутской области. По трагической статистике, за сутки от COVID-19 скончались еще 25 человек. Всего, с весны прошлого года в Приангарье 3 843 жертв. Еще 382 ушли из жизни от заболеваний, не связанных с ковидом. Прирост за сутки составил 3 человека.

Растет с каждым днем и число инфицированных. За прошедшие сутки коронавирусом заразились еще 398 жителей региона. С начала распространения COVID-19 в Приангарье заболели уже 86 229 человек. В больницах на данный момент находятся 4 918 сибиряков.

Что касается более оптимистичных новостей, то за день болезнь победили еще 174 жителя Приангарья. Всего, полностью вылечились 74 201 выздоровевших. Медики призывают всех сибиряков продолжать носить медицинские маски в местах скопления людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще 398 человек заболели коронавирусом в Иркутской области (Подробности)

До конца лета в Иркутске закрыты кинотеатры, спа, солярии и сауны (Подробности)