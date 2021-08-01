Погода резко испортится в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Об очередном ухудшении погоды в Иркутской области предупреждают синоптики и спасатели. Итак, уже в понедельник, 2 августа местами в западных, центральных, южных районах, а 3 августа местами по области ожидаются сильные и очень сильные дожди, продолжительные сильные дожди, ливни, грозы. Также выпадет град.

- Кроме этого, усилится северо-западный ветер, порывы которого достигнут до 15-20 м/с, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – При ухудшении погоды, по-возможности откажитесь от дальних поездок.

Что касается Иркутска, то в столице Приангарья 2 августа ожидается дождь. Ветер подует северо-западный 7-12 м/с, температура ночью +13,+15 градусов, днем +18,+20.

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