Три человека пострадали в ДТП с УАЗиком на Ольхоне. Фото: ГИБДД Иркутской области

Серьезная авария произошла 1 августа на Ольхоне. На 151 километре трассы «Баяндай-Еланцы-Хужир» 60-летняя женщина за рулем автомобиля УАЗ, которая ехала со стороны паромной переправы в сторону поселка Хужир, не справилась с управлением и съехала в кювет, где машина перевернулась.

- Водитель и двое ее пассажиров получили травмы и обратились за медицинской помощью, - сообщили в официальном аккаунте ГИБДД Иркутской области в соцсетях. - По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего причинение вреда здоровью, возбуждено административное дело.

Также, женщину оштрафовали за нарушение правил перевозки пассажиров и эксплуатации авто.

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