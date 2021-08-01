«Байкал-Энергия» обыграла «Сибсельмаш» в первом матче Кубка России Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» провели первый официальный матч в это межсезонье. На стартующем первом этапе Кубка России в Кемерове, иркутяне уверенно обыграли новосибирский «Сибсельмаш» со счетом 6:2.

В первом тайме вперед нашу команду вывели новички. Дубль оформил шведский легионер Кристоффер Фагерстрем. Еще один мяч на свой счет записал Дмитрий Сидоров. Новосибирцы смогли ответить на это лишь одним голом с 12-метрового удара в исполнении Виталия Денисова. Во втором отрезке соперники забили в ворота друг друга столько же мячей. В составе «Байкал-Энергии» отличились Вадим Чернов, Иван Соловьев, и Рауан Исалиев. Пропустили наши парни лишь один раз.

Следующий матч на Кубке России «Байкал-Энергия» проведет 2 августа против красноярского «Енисея»