Объездную дорогу Усолья-Сибирского и Тельмы планируют достроить в 2023 году. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

Глава Приангарья Игорь Кобзев побывал на федеральной трассе «Сибирь», где строится дорога в обход Усолье-Сибирского и Тельмы. Ее длина составит 42,6 километра, здесь планируют создать три развязки, два надземных пешеходных перехода, мосты и путепроводы. Подрядчик намерен закончить объездную в 2023 году.

- Готов включиться в диалог с федеральным центром по вопросу реализации в регионе проектов строительства дорог в обход населенных пунктов, - отметил губернатор. - Вопрос важный и нужный. Необходимо сделать обход вокруг Тулуна. Буду настаивать на этом. Ведется работа по входу в программу обходов Нижнеудинска и Куйтуна, а также моста в Братске в нижнем бьефе ГЭС.

Так, по объезду Тулуна уже есть проект, его необходимо лишь подкорректировать, учитывая последствия наводнения 2019 года. Не менее важна дорога Тулун-Братск-Усть-Кут-Верхнемарково, возведение моста в Усть-Куте и другие проекты.

Также обсуждается судьба трассы Р-258 «Байкал».

- Рассматриваем с Сергеем Теном, членом комитета Госдумы по транспорту и строительству, возможность оставить часть трассы, которая сейчас попадает под рекультивацию, например, для велосипедистов и любителей спортивной ходьбы, сказал губернатор. - Это будет закрытый от автомобилей участок дороги.

Отметим, Игорь Кобзев держит на личном контроле возведение и ремонт трасс. Так, на днях глава региона осмотрел, как обновляется автодорога Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка в Усольском районе.