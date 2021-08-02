В Иркутске разыскивают подозреваемого в грабеже, сбыте краденных вещей и пьяной езде Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 9 межмуниципального управления МВД России «Иркутское» разыскивают подозреваемого сразу в трех преступлениях. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Полицейские установили, что 27-летний Алексей Чернявский может быть причастен к совершению на территории областного центра нескольких преступлений, предусмотренных статьями 175, 264.1, 161 Уголовного кодекса Российской Федерации, - рассказали в ведомстве.

То есть мужчину подозревают в приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем; в повторной нетрезвой езде и в участии в грабеже.

Иркутянина призывают самостоятельно явиться в ближайший отел полиции для дачи разъяснений. Тех, кто владеет информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить об этом в правоохранительные органы.

Приметы подозреваемого: на вид 23-27 лет, рост 165-170 см, европейский тип лица, волосы русые.