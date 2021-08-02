Братчанин незаконно переделывал оружие в огнестрельное и хранил арсенал в гараже. Фото: УФСБ России по Иркутской области

В Братске 47-летний мужчина приговорен к 2,5 годам условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года за хранение и изготовление огнестрельного оружия. Вдобавок он заплатит штраф 102 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службах региональной прокуратуры и УФСБ России по Иркутской области.

- Судом установлено, что в 2017 году подсудимый нашел охотничий порох, и, не имея соответствующего разрешения, оставил у себя на хранение, в дальнейшем использовал его для изготовления патронов, - рассказывают в прокуратуре.

Дополнительно он купил охолощенные револьверы и пистолеты, в том числе и сигнальные. Для них злоумышленник приобрел в интернете специальный инструмент и переделал оружие в огнестрельное. Всё это он хранил в гараже.

Сотрудники УФСБ изъяли со склада весь арсенал. Сам мужчина потом объяснил, что хотел заниматься стрельбой в лесу. Но он не имел на это официального разрешения.

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