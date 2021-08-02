«Байкал-Энергия» проиграла «Енисею» в матче Кубка России Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» уступили красноярскому «Енисею» во втором матче первого этапа Кубка России, который проходит в Кемерове. Встреча закончилась со счетом 5:4 в пользу красноярцев.

При этом, первый тайм закончился в пользу иркутской дружины. Наши парни отправили в ворота «Енисея» четыре мяча. Дважды отличился шведский легионер Кристофер Фагерстрем , по мячу забили Рауан Исалиев и Вячеслав Вдовенко. Красноярцы ответили на это только тремя точными ударами.

Ну а во втором отрезке забивали только хоккеисты «Енисея». Им удалось не только сравнять счет, но и выйти вперед. Победный мяч забил легендарный форвард красноярской команды Сергей Ломанов.

Напомним, в первом матче Кубка России «Байкал-Энергия» обыграла новосибирский «Сибсельмаш» 6:2. Следующую игру иркутяне проведут 3 августа против кемеровского «Кузбасса».