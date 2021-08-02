В Усольском районе увеличена группировка по поиску пропавшего грибника Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Усольском районе продолжают искать пропавшего без вести грибника. Его разыскивают группы из около двух десятков полицейских и спасателей из Ангарска, а также больше 20 волонтеров-поисковиков и местных жителей. Тайгу прочесывают с помощью квадроциклов. Осложняет ситуацию то, что на территории нет связи. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Напомним,вчера днем 46-летний Евгений Валерьевич Игонин отправился в тайгу с родственниками и знакомым в районе СНТ «Лесное» в Усольстком районе Приангарья. Во время сбора грибов он пропал из виду и до настоящего времени его местонахождение не установлено. О том, что потерялся ее муж, накануне в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» сообщила супруга разыскиваемого. Сотовый телефон мужчина с собой не брал,-рассказали в ведомстве.

В этом году 26 человек потерялось в лесах региона.

Приметы разыскиваемого: на вид 46-50 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые с проседью.

Особые приметы: шрам на левом ухе.

Был одет: красная мастерка, черная футболка, синие джинсы, черные туфли. При себе имел желтый полиэтиленовый пакет.

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