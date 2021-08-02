Пробки в 10 баллов сковали Иркутск вечером 2 августа. Фото: "Яндекс.Пробки"

Не получится быстро вернуться с работы домой, вечером, 2 августа у некоторых иркутских автомобилистов. Дело в том, что на городских улицах образовались километровые пробки. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 18.20, в Иркутске заторы в максимальные 10 баллов.

Рассказываем, где автомобилистам придется постоять. Итак, движение сильно затруднено на улицах Трактовая, Маяковского, Сурнова, Ангарская, Ленина, 3 Июля, Карла Маркса, Рабочая, Тимирязева, Партизанской, Карла Либкнехта, Баррикад, Сергеева, Генерала Доватора, Олега Кошевого.

Водителям лучше заранее выбирать пути объезда.

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