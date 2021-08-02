Назначен новый начальник управления по информационной политике аппарата администрации Иркутска. Фото: администрация Иркутска

В администрации Иркутска произошли кадровые назначения. Новым начальником управления по информационной политике аппарата администрации Иркутска стала Марина Синчурина. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.

- Ранее должность начальника управления по информационной политике занимал Роман Синтоцкий, который был уволен по собственному желанию, - напомнили в ведомстве.

СПРАВКА КП

МАРИНА СИНЧУРИНА с 2002 года работала в Иркутском государственном университете преподавателем, доцентом, заместителем декана факультета бизнес-коммуникаций и информатики по связям с общественностью и международным отношениям, с 2002 – руководителем студенческого рекламного агентства, с 2017 – руководителем Лаборатории мультимедиа, руководителем международных и всероссийских летних школ коммуникационных технологий.

До настоящего времени занимала должность пресс-секретаря ректора ИГУ.

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