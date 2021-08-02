Почти 28,5 тысяч доз вакцины "Спутник лайт" поступило в Иркутскую область Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутскую область поступило 28400 доз вакцины «Спутник лайт», предназначенных для повторной вакцинации жителей, которые были привиты больше шести месяцев назад. В общем в регион завезли 40 тысяч доз. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Всего «Спутник лайт» поставили более тысячи человек. Препарат поступил во все прививочные пункты. Ревакцинация проходит по предварительной записи, - сообщили в ведомстве.

Напомним, также в регион регулярно поступает вакцина «Спутник V», «КовиВак», «ЭпиВакКорона». По данным на 2 августа первым компонентом вакцины от COVID-19 привито 501 885 человек, полный курс вакцинации получили 401 981 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вакцинация - это жизнь»: сделай прививку от коронавируса и выиграй автомобиль.

«Комсомолка» при поддержке администрации Иркутска проведет розыгрыш призов.(подробности)

До конца лета в Иркутске закрыты кинотеатры, спа, солярии и сауны. Ограничения по коронавирусу продлены в Иркутске, в регионе закрыта сфера достуга. (подробности)