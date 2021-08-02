Выяснились новые подробности аварии с перевернувшимся УАЗом на Ольхоне Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На острове Ольхон 1 августа случилась авария. УАЗ вылетел с дороги и опрокинулся. Пострадали все, кто был в машине. Очевидцы рассказали корреспонденту ИА IrkutskMedia, что пострадали 4 человека, а не 3, как было ранее заявлено во всех СМИ. Пассажиры этого автомобиля ехали в поселок Хужир на попутках. Перед моментом ДТП они услышали громкий хлопок, будто лопнуло колесо.

- В момент аварии женщины вылетели через лобовое стекло, а другие пассажиры получили травмы в самом УАЗе, так как были пристегнуты ремнями безопасности. Кровь, конечно, бежала. У молодого человека небольшие рассечения на голове, а у девушки, которая ехала с ним, — сломана лучевая кость на руке", — рассказал очевидец.

Местные жители знают эту женщину за рулем и говорят, что она водит уже много лет. Сотрудники экстренных служб на месте аварии также узнали женщину и рассказали, что она никогда не привлекалась к ответственности.

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