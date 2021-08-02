В Черемхово вылетевший на встречку водитель поделился откровениями, почему так вышло Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Накануне вечером в Черемхово пьяный водитель выехал на встречную полосу и врезался в машину, где была мама с двухлетней дочерью. Ребенок пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Выкинуло на встречку, - делится пьяными откровениями водитель. – Выпили водку за час перед ДТП. И поехали в магазин.

Выяснилось, что у 47-летнего владельца серой «Тойоты Короны Премио», допустившего аварию, нет водительского удостоверения.

Виновник аварии, его пассажир и маленький ребенок из другой машины получили медицинскую помощь. В зависимости от степени травм суд примет решение по ДТП.

Уже сейчас водителя закрыли на 10 суток за пьяную езду и оштрафовали на 5 тысяч рублей за выезд на встречку.

- Что нужно сделать, чтобы водители не употребляли спиртных напитков? Нужно что-нибудь ужесточить, - отвечает на вопрос сотрудников ГИБДД виновник пьяный мужчина.

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