Два человека пострадали в столкновении рейсового автобуса и двух легковушек на улице Розы Люксембург в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Серьезная авария произошла вечером, 2 августа на улице Розы Люксембург в Иркутске. Около 18 часов, в районе дома №31 рейсовый автобус, который ехал из Ангарска в Иркутск столкнулся сразу с двумя легковушками. С Фольксвагеном Поло, который ехал в попутном направлении и Тойотой Краун, которая ехала по встречной полосе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Помощь медиков понадобилась двум пассажирам Тойоты - мужчине и женщине, - сообщили в ведомстве. - В автобусе в момент аварии находились 9 пассажиров. Пока никто из них за медицинской помощью к врачам не обращался.

Все обстоятельства аварии сейчас выясняют дорожные инспекторы. Свою проверку по факту ДТП начала и прокуратура.

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