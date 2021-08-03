Новые дома культуры построят в пострадавших от паводков районах Иркутской области. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

Новые дома культуры взамен тех, что пострадали при разрушительном наводнении 2019 года, появятся в поселке Игнино Куйтунского района и селе Рождественка Тайшетского района. Здания начнут строить в этом году.

- Дома культуры в маленьких населенных пунктах сегодня нужны и востребованы, - подчеркнул глава Приангарья Игорь Кобзев. - Порой это единственное место, где встречаются люди разных поколений, где живет творчество и проводятся праздники, сохраняются традиции и национальная культура. А в территориях, которые пострадали от паводков, такие учреждения жизненно необходимы, чтобы жители могли отвлечься от пережитого и приобщаться к искусству, реализовать свой талант и просто радоваться теплым встречам с односельчанами.

Так, в клубе в Рождественке обустроят актовый зал, комнаты для кружков и библиотеку на 12 тысяч книг. А в Игнино, кроме зала для мероприятий, появится гримерная и костюмерная. Здесь сельчане смогут не только петь и танцевать, как раньше, но и найти новые увлечения, - например, планируется создать объединение по занятиям литературой и работой с тканью. Оба здания будут одноэтажными, их оборудуют пандусами.

На возведение клубов выделят 37,8 миллиона рублей из федеральной казны по нацпроекту «Культура». Правительство Иркутской области подписало дополнительное соглашение об этом с Министерством культуры России. Достроить их намерены в следующем году.

Кроме того, сейчас по тому же нацпроекту возводят новый дом культуры в селе Макарово Киренского района.