Еще 399 жителей Иркутской области заразились коронавирусом за сутки Фото: Екатерина ЗАХАРОВА

3 августа в Иркутской области выявили 399 случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Количество заболевших с начала пандемии в регионе увеличилось до 87 024. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

- Переболели и справились с вирусом в Иркутской области 308 человек, с начала пандемии - 74 572. 172 пациента за сутки выписались из больниц и отправились домой. 4756 жителей продолжают лечение в медучреждениях региона, - рассказали в ведомстве.

К сожалению, были зафиксированы и летальные случаи. Так от COVID-19 в регионе умерло 26 пациентов, всего 3896 человек. От иных заболеваний, не связанных с вирусом скончались 385 пациента, 2 за минувшие сутки.

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