В Иркутске будут судить домушника, обчистившего 19 квартир за три года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске завершено расследование преступлений трех домушников, воровавших ценные вещи из квартир Иркутска, Ангарска, Шелехова и поселка Мегет. С июля 2017 по июнь 2020 года они успели обокрасть 19 жилищ. Об этом сообщили в пресс-службах региональной прокуратуры и ГУ МВД России по Иркутской области.

- Похищали в основном ювелирные изделия, денежные средства, коллекции монет, бытовую и компьютерную технику, фотоаппаратуру, меховые изделия и другое, - рассказали в ведомствах.

Заранее выбрав квартиру, злоумышленники дожидались, пока хозяева уйдут, и отмычками вскрывали замок. На проникновение уходило в среднем 3-5 минут. Краденные вещи увозили на своей «Тойоте Камри». За всё время они причинили людям ущерб более 2,3 миллионов рублей.

Летом 2020 года оперативники схватили преступников. В их домах нашли все наворованное, а месте с тем и наркотики.

Следователи возбудили уголовное дело по статье за групповую кражу со взломом. А также за хранение наркотиков.

Уголовное дело 39-летнего иркутянина прокуратура отправила в суд. А дела его сообщников, 37-летнего иркутянина и 42-летнего братчанина, совершивших отдельно еще 3 кражи, уже находятся в суде.

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