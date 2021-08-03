В Иркутске большегруз при развороте въехал в светофор Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сегодня утром в Иркутске произошла авария с большегрузом. Водитель ехал по навигатору и начал разворачиваться. Посмотрел в другую сторону, чтобы пропустить машины, не заметил столб со светофором, въехав в него. Машина остановилась прямо на пешеходном переходе поперек двух полос. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате аварии перекрыто две полосы для движения транспорта по улице Олега Кошевого в сторону улицы Трактовой, - рассказали в ведомстве.

Сейчас уже движение по этой улице полностью восстановилось, а сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП.

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