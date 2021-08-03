Уровень воды поднялся в 12 реках Иркутской области из-за ливне

Урровень воды поднялся в 12 реках Иркутской области из-за ливней Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Проливные дожди подняли уровень воды в реках Иркутской области. Спасатели следят за обстановкой в населенных пунктах. За минувшие сутки вода прибыла в реках Иркут, Олха, Ушаковка, Китой, Белая, Ока, Ия, Кирей, Уда, Бирюса, Солзан, Снежная. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Наблюдается повышение уровня воды в верховьях рек: Уда на 90-120 см, Иркут – на 61 см, Бирюса – на 30-45 см, Ия, Ока – на 15-20 см. На реке Витим отмечается колебание уровня воды в пределах 5-25 см, на реках Лене, Киренге – преимущественно понижение – на 2-6 см, - рассказали в ведомстве.

3 и 4 августа специалисты ожидают подъем воды на 60-120 см на реках Иркут, Китой, Белая, Ока, Ия и Уда. На участке Соляная – Бирюсинск реки Бирюса уровень будет колебаться в пределах 30-60 см, а на реке Витим – колебание в пределах 10-35 см. На малых реках южного Прибайкалья возможно повышение уровней на 50-100 см. Выше критических отметок вода не поднимется. А на реках Лена и Киренга, наоборот, она уйдет на 2-10 см.

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