В Иркутске пиво покупают дешевле, чем в других регионах Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Аналитики посчитали, сколько и в каком регионе России тратят на пиво. Забавно, но оказалось, что в Иркутске цена на него – 92 рубля, одна из самых дешевых в стране. Тем более, что иркутяне находят варианты еще дешевле. Самая востребованная цена - 70 рублей за литр. При этом сибиряки любят не только дешевле, но и побольше. Приангарье - единственный субъект, где жители за раз покупают не два, а три литра хмельного. Видимо, чтобы лишний раз в магазин не бегать. Свежие новости о любимом пенном напитке россиян собрала ИТ-компания «Эвотор».

- Средняя цена за литр разливного пива в России выросла за год на 9% . С 98 рублей в июне прошлого года до 107 рублей в июне 2021, - сообщают специалисты.

При этом по стране литр пенного в среднем продают по цене - 107 рублей. А средний объем разовой покупки - 2 литра.

Неудивительно, что самые дорогие хмельные напитки распивают в столице. В тройке лидеров самых высоких цен после Москвы расположились Новосибирская область и Санкт-Петербург. Однако это легко объяснимо широкой линейкой более эксклюзивных сортов, из-за чего средний ценник за разливное пиво в столице достиг 214 рублей, в Новосибирске - 144, а в Санкт-Петербурге - 134 рубля.

В соседнем с нами Красноярском крае литр разливного пива стоит 88 рублей, но и здесь покупатели экономят и чаще всего берут пиво по 80 рублей. А дешевле только в Воронеже. Аналитики подытоживают - самое дешевое разливное там. 73 рубля - за литр. А чаще всего жители региона тратят 60 рублей за литр.

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