Следы медведицы и годовалого детеныша заметили на Большой Байкальской Тропе

Следы медведицы и годовалого медвежонка заметили на Большой Байкальской Тропе. Фото: архив ФЬГУ "Заповедное Прибайкалье"

Следы взрослого хищника и годовалого медвежонка зафиксированы на байкальском мысу Кадильный. Семья косолапых периодически приближается к туристическому маршруту, но не задерживаются в зоне видимости. Интереса к людям животные не проявляют. Об этом сообщают в пресс-службе ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" в соцсетях.

- На данный момент маршрут не закрыт, но посетителям Большой Байкальской тропы на указанном участке всё же настоятельно советуют: не углубляться в лес и следовать по тропе; передвигаться в составе группы; обозначать своё присутствие разговором или каким-либо постоянным звуком, например, стуком металлической ложки о котелок и т.п., - рассказали в ведомстве.

Для предотвращения трагических случаев туристов просят соблюдать правила предосторожности, либо в ближайшее время вовсе отказаться от прогулок по ББТ.

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