Глава поселения Эхирит-Булагатского района присвоил деньги из бюджета Фото: Дмитрий ИГНАТОВ

В Эхирит-Булагатском районе глава одного из поселений в обход бюджетного законодательства присваивал себе деньги. Для этого издавались распоряжения, которые противоречили муниципальным законам об оплате труда. На их основании главе выдали материальную помощь размером 10 должностных окладов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Сумма выплаты из местного бюджета составила более 70 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

Прокуратура во время проверки обнаружила неисполнение закона. Прокурор направил представление в Думу муниципального образования, на которое отреагировали и устранили эти нарушения. В местный бюджет вернули все деньги.

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