Водителю "Лады" грозит лишение прав до полутора лет за ДТП с участием коровы в Иркутской области Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В минувшие выходные полицейские разыскивали виновника смертельного ДТП в Тайшетском районе. Наезд произошел поздно вечером на участке дороги без уличного освещения. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В поселке Шиткино Тайшетского района водитель автомобиля допустил наезд на корову, которая находилась в темное время суток на дороге без сопровождения пастуха. В результате столкновения животное погибло. Автомобилист скрылся с места аварии, - рассказали в ведомстве.

Полицейские смогли в короткие сроки установить личность виновника ДТП. Им оказался 54-летний водитель «Лады Гранта».

Мужчина обвиняется в оставлении водителем места аварии. Ему грозит лишение водительских прав на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Также владельцев просят следить за своим скотом и перегонять животных только в светлое время суток.

Проверка по данному факту продолжается.

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