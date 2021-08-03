230 тысяч рублей долга по алиментам выплатил сибиряк, чтобы оформить сделку с недвижимостью

230 тысяч рублей долга по алиментам двум бывшим женам выплатил сибиряк, чтобы оформить сделку с недвижимостью Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Житель Нижнеудинска, являясь отцом 6-летней девочки и 4-летнего мальчика, накопил долг по алиментам в 230 тысяч рублей. Он был безработным, поэтому алименты выплачивал нерегулярно. Судебные приставы потребовали мужчину закрыть долг. А чтобы окончательно его убедить, вынесли запрет на регистрационные действия с квартирой. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

- Необходимость переоформить свою долю в квартире на одного из детей мотивировала гражданина исполнить долговые обязательства, чтобы вынесенный запрет не помешал осуществлению сделки, - сообщили в ведомстве.

Сейчас бывший неплательщик устроился на работу на лесоперерабатывающее предприятие и получает зарплату, часть которой идет на алиментные платежи.

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